USA po rosyjskich groźbach wobec Litwy: nasze przywiązanie do NATO jest żelazne

Stoimy przy naszych sojusznikach i stoimy przy Litwie – powiedział we wtorek rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price. Odniósł się w ten sposób do rosyjskich gróźb wobec Wilna po ograniczeniu tranzytu towarów do Obwodu Kaliningradzkiego.