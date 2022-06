Alan zdążył krzyknąć dziewczynie, żeby uciekała. Chwilę później go dopadli

Do brutalnych scen doszło w parku w Starogardzie Gdańskim, w samym centrum miasta. Grupa nastolatków otoczyła swojego kolegę, 16-letniego Alana, a następnie zaczęli się nad nim znęcać. Nagranie trafiło do sieci. Program "Uwaga!" TVN dotarł do ofiary, jego rodziców oraz matki jednej z...