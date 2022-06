Nie dzwoń do banku, to nie pomyłka. Rata już się podwoiła i zmierza w górę.

Stopa WIBOR 3M wkrótce przebije 7 proc., WIBOR 6M już to zrobił. Rynek stawia, że w drugiej połowie roku stawki te dotrą do 8,5-9 proc. Kto na początku 2021 r. zaciągnął kredyt na 500 tys. zł na 25 lat, temu rata już podskoczyła z ok. 2,2 tys. zł do ponad 4 tys. zł.