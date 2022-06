Departament Stanu ostrzega Rosję: Atak na Litwę to atak na USA

„Litwa jest członkiem sojuszu NATO” – podkreślił rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. „Podtrzymujemy zobowiązania, które podjęliśmy wobec sojuszu NATO. Obejmuje to oczywiście zobowiązanie do przestrzegania Artykułu 5: To jest podstawa sojuszu NATO”. Angielski wymagany