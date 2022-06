Warszawa. Czerwone światło to nie problem. W limuzynie sam Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński we wtorek przyznał, trzeba, by nabrała ona "werwy". I najwyraźniej słowa te do serca wziął sobie kierowca prezesa PiS i z werwą ruszył w miasto. Pędząc na ulicę Nowogrodzką, nie zwrócił uwagi na taki "drobiazg", jak czerwone światło na skrzyżowaniu.