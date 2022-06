Łukasz Warzecha: Potulny polski naród. Sami jesteśmy sobie winni

Inflacja blisko 15%. Setki tysięcy ludzi nie wyrabiają z kredytami. I co? Nic. Można odnieść wrażenie, że polskich obywateli można obciążyć w zasadzie dowolnie wysokimi ciężarami, a oni i tak będą potulni jak baranki. Jeśli ktoś mówi o polskim potencjale buntu, to można go jedynie wyśmiać.