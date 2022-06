Jacek Sasin apeluje do przedsiębiorców, by nie maksymalizowali zysków

W tych trudnych czasach kiedy Polacy zmagają się z rosnącymi cenami paliwa, energii, oprocentowaniem kredytów, zwracam się z prośbą do firm by nie nastawić się głownie na zysk ale szukać rozwiązań społecznie akceptowalnych. To nie czas na maksymalizację zysków – mówi Jacek Sasin