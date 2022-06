Katar chce dostarczać LNG do Europy, ale domaga się umów na 20 lat

​Katar zgodzi się na dostawy skroplonego gazu do Unii Europejskiej, jeśli kraje wspólnoty podpiszą długoterminowe kontrakty na 20 lat - donosi Bloomberg. To twardy orzech do zgryzienia dla Europy, która stawia sobie ambitne plany klimatyczne odejścia od paliw kopalnych.