W to się grało. Larry 7: Miłość na fali

Pamiętacie tą grę? „Leisure Suit Larry 7: Love for Sail” to klasyczna przygodówka typu point and click o śmiesznym i żałosnym jednocześnie facecie w poliestrowym garniturze, która bawi tak samo od 22 lat. Dubbing z Jerzym Stuhrem w roli głównej jest jednym z najlepszych w historii polskiego grania.