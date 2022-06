Członek Rady Wykonawczej WHO: szczepienie dzieci było błędem

Søren Brostrøm, dyrektor Narodowej Rady Zdrowia Danii i członek Rady Wykonawczej WHO zapytany w rozmowie, w telewizji TV2 "czy szczepienie dzieci było błędem" - "Z tym, co wiemy dzisiaj: tak. Z tego, co wtedy wiedzieliśmy: nie. Nauczyliśmy się więcej i dziś nie postąpilibyśmy tak samo"