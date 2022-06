Boris Johnson apeluje do G7: Ukraina potrzebuje naszego wsparcia

Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział dodatkową pomoc dla Ukrainy liczącą setki milionów dolarów. Zaapelował też do przywódców G7, by nie porzucać Ukrainy. Ukraina może zwyciężyć i zwycięży. Ale potrzebuje naszego wsparcia aby to osiągnąć -...