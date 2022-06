Budżetowe sztuczki rządu zaciemniają prawdziwy obraz finansów państwa

Rząd stosuje praktyki, które pozwalają manipulować wynikiem w publicznej kasie w zależności od bieżących potrzeb – wynika z najnowszego raportu NIK. – To księgowe sztuczki, które zaciemniają prawdziwy obraz finansów państwa – komentuje główny ekonomista FOR. Skala operacji w 2021 r. to 123 mld zł.