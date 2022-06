Górnicy sprzedają swoje talony na węgiel. Cena? 2x drożej niż w sklepie PGG

Górnicy handlują talonami na węgiel, oferując je w cenie dużo wyższej od tego, co samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało za cenę akceptowalną (996,60 zł). – Przecież to nieetyczne. Sprzedawać tak drogo coś, co dostało się za darmo, bez akcyzy, VATu, CITu...