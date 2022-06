Gorące mózgi - Skąd dżuma? - Ławice ryb, lawiny, plotki, pandemie [CN 133]

A dzisiaj: 1) o tym, że mózg potrafi prawidłowo funkcjonować nawet przy 41 st. C; 2) o tym, że chyba udało się znaleźć źródło Czarnej Śmierci; 3) o tym, co to znaczy utrzymywać się w punkcie "podkrytycznym" i jaki to ma wpływ na płoszenie się ryb i panikowanie przy pandemiach?