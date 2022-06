Rośnie bilans ofiar ataku w Krzemieńczuku. Rosjanie szykują się do ofensywy

W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 18. Rannych zostało 59 osób. Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - napisali wieczorem we wspólnym oświadczeniu przywódcy państw...