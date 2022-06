Kompromitacja prezesa Orlenu. Obajtek nie rozumie, "co ma siła nabywcza do cen"

– Proszę się nie ośmieszać. Co ma siła nabywcza do zakupu ropy?! – pytał retorycznie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas rozmowy z dziennikarzami. Wbrew pozorom siła nabywcza pieniądza ma bardzo wiele do cen na stacjach benzynowych. Inną ilość paliwa kupi za średnią pensję Niemiec, Czech...