Zełenski na szczycie NATO: To walka o przyszły porządek świata

"To nie jest wojna wypowiedziana przez Rosję wyłącznie Ukrainie. To walka o prawo do dyktowania warunków w Europie, o to, jak będzie wyglądał przyszły porządek świata" - mówił do uczestników szczytu NATO w Madrycie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Dystans z Kijowa do Madrytu jest...