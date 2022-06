Miliony dla fundacji Rydzyka.

Co najmniej 3,2 mln zł trafiło do Fundacji Lux Veritatis w związku z umowami podpisanymi w 2021r. przez ministerstwa i KPRM - ujawnił lider Nowoczesnej Adam Szłapka. Takich umów na realizację projektów związanych m.in. kampaniami edukacyjno-informacyjnymi w TV Trwam podpisano co najmniej kilkanaście