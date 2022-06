Widok drastyczny, ale fani fontann powinni to wiedzieć!

Co roku latem, jak bumerang wraca temat schładzania się w miejskich fontannach. Choć wiele się mówi o zakazach, niewiele to daje. Ciągle widać osoby "orzeźwiające się" wodą z wodotrysku. Może ten widok ich przekona do zaprzestania?