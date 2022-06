NATO musi na nowo nauczyć się odstraszania

Reakcja Zachodu na obecny kryzys na Ukrainie pokazuje, że będziemy musieli ożywić koncepcję odstraszania, i to szybko. Podczas gdy nasi przywódcy robią wszystko, by przekonać samych siebie, że Bałtów uda się obronić, kluczową kwestią jest to, czy Putin jest przekonany. I szczerze mówiąc, nie wiemy.