PiS gra va banque. Stanie w prawdzie i oznajmi wreszcie, że emerytur nie będzie.

Może dotrze do ludu, że ZUS był piramidą finansową i upadł. Emerytury są finansowane długiem publicznym, a dziura w ZUS przekracza budżet Polski. Praca do śmierci to jedyna opcja, waszych emerytur nie ma i nie będzie. Płacicie ZUS na obecny elektorat PiS, ale to już koniec tego systemu.