Stoltenberg: Szwecja i Finlandia zostaną członkami NATO

"Globalny kryzys żywnościowy jest bezpośrednim rezultatem ataku Rosji na Ukrainę" - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej kończącej szczyt Sojuszu w Madrycie. "Zgodziliśmy się, by zaprosić Finlandię i Szwecję, by wstąpiły do naszego Sojuszu. I porozumieliśmy się w...