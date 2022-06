Biden zapowiedział nowy pakiet pomocy Ukrainie. Zdradził także, co powiedział Pu

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że USA wkrótce ogłoszą przekazanie Ukrainie systemu obrony powietrznej, radarów oraz dodatkowej amunicji do systemów artylerii rakietowej HIMARS. Zapewnił też, że USA będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak to konieczne, by Ukraina nie została pokonana"....