Autorka słynnego materiału wróciła do TVP

Ewelina Brzozowa rok temu przygotowała dla TVP3 Białystok materiał, w którym pracownica Lasów Państwowych została przedstawiona jako turystka, co szybko zauważyli internauci. Później przeszła do Polsat News, ale jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, wróciła do TVP i pracuje w jej centrali.