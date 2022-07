USA po raz pierwszy w historii wyprzedziły Rosję w dostawach gazu do Europy

W czerwcu po raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone wyprzedziły Rosję pod względem dostaw gazu do Europy - powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Według niego, by mieć czas na zapełnienie magazynów do zimy, Europa musi pilnie zmniejszyć zużycie gazu.