Pestycydy na cenzurowanym. Kto zatrzyma to szaleństwo?

Niestety, ale to co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Kilka dni temu została uruchomiona w Komisji Europejskiej procedura wdrożenia prawa ograniczającego stosowania pestycydów, a już żądają całkowitego zakazu ich stosowania do 2035 roku.