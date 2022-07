Niemcy naciskają na Litwę, by zrezygnowała z blokady tranzytu do Kaliningradu

​Niemcy naciskają na Litwę, by zrezygnowała z blokady tranzytu niektórych towarów do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. Berlin obawia się, że przedłużenie tego stanu może doprowadzić do eskalacji w regionie - podaje "Der Spiegel".