"Obrano sobie za cel, by zniechęcić do jeżdżenia tam pociągami"

"Problemem w Polsce jest to, że godziny kursowania pociągów wciąż się zmieniają. Tzw. korekty rozkładu jazdy wprowadza się co dwa-trzy miesiące. A to powoduje utratę zaufania pasażerów do kolei. Bo jak to, po kilku tygodniach pociąg został przesunięty i nie mogę już dojechać na godz. 8.00 do pracy "