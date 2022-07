Zabawki i słodycze za bon turystyczny? Firma wyciąga kasę z naszych podatków...

Na Facebooku znalazłem sklep gdzie można kupić słodycze i zabawki 200% drożej niż na allegro. Oczywiście madki kupują bombelkom bo one za to nie płacą tylko my. Sprawę zgłaszałem na infolinię ZUS. Temat znają ale nic z tym nie robią co widać po ich ostatnim wpisie na FB. Może jakaś afera?