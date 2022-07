Dlaczego podział na lewicę i prawicę NIE MA NAJMNIEJSZEGO SENSU

Gdy wierzysz w wolny rynek i jesteś przeciwko aborcji, to jesteś "prawakiem". Kiedy chcesz aborcji i nienawidzisz wolnego rynku, to jesteś "lewakiem". A co jeśli jesteś zarazem za aborcją i wolnym rynkiem? Co jeśli jesteś przeciw aborcji i wolnemu rynkowi? Przepalone styki? :)