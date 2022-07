Donald Tusk: "Skończy się PiS, skończy się drożyzna"

"Nie zapomnimy tego plucia ludziom w twarz" - mówił Donald Tusk na "Konwencji Przyszłości" Platformy Obywatelskiej w Radomiu, odnosząc się do rządów PiS. "Jeśli ktoś potrafił walczyć z drożyzną, wziąć inflację i zdusić ją do zera, to był to mój rząd" - chwalił się były premier.