"Goląc nogi, kusimy szatana". Co się dzieje na lekcjach religii?

"W naszej podstawówce ksiądz ciągał dziewczynki za włosy. Chłopców łapał za spodnie i podnosił. Dostawaliśmy drewnianą linijką np. za to, że poszliśmy na mszę do innej parafii", "Katechetka powtarzała, że goląc nogi, kusimy szatana" - to tylko nieliczne z przykładów nadużyć na lekcjach religii...