Gazeta Wyborcza ujawnia kto stoi za protestami na stacjach Orlenu.

"Skąd pomysł na protesty? Ze spotkania przy grillu z kumplami. Od słowa do słowa wyszło, że wszyscy jesteśmy wkurzeni na drogie paliwo". Czyli to tyle jeśli chodzi o pisowską narrację jakoby za protestami stały ruskie służby – srogo się ośmieszyli, a do tego za wszystkim stoi "ich dawny bohater" xD