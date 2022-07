Niektórzy porównują go do zamku z bajek Disneya.

W Raszągu znajduje się zabytkowy kościół, który zachwyca swoim niemal bajkowym wyglądem. Można powiedzieć, że to architektoniczna perła regionu. Choć zbudowano go w 1925 r. i klasyfikuje się go do stylu neoromańskiego, można odnieść wrażenie, że pochodzi z zupełnie innej epoki.