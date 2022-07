OSM wymienia pokrętła do grzejników. Skala zaczyna się od ''trzy''

Mieszkańcy Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poczuli się zaniepokojeni. Wymienianych na nowe pokręteł do grzejników nie da się ustawić na "zero". Czy oznacza to podwyżkę cen za ogrzewanie?