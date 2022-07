1,2 mln kary dla New Life za nieuczciwe praktyki na pokazach handlowych

Prezes UOKiK nałożył na spółkę New Life ponad 1,2 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd. Dodatkowo prezes firmy, Mariusz Krzysztof Jankowiak, otrzymał kary 225 tys., za to że umyślnie doprowadził do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudniał przeprowadzenie kontroli.