Opłata reprograficzna po konsultacjach. Od 1 do 4% cen brutto urządzenia.

Producenci i importerzy mają ją opłacać co kwartał do regionalnych urzędów skarbowych. (...) Pieniądze z opłaty będą trafiać przede wszystkim do Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.