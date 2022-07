W Niemczech nie "płaci się mniej niż tu" zwłaszcza, że minimalna idzie w górę

Niemcy w tym roku mocno podnoszą płace minimalne. Od lipca stawka godzinowa wzrosła do 10,45 euro (burtto), a początku października ma dobić do 12 euro (brutto). Gdy zmiany wejdą w życie, niemiecka pensja minimalna będzie tylko tej w Luksemburgu - 1,9 tys. euro vs 2,2 tys. euro