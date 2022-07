"Jestem przerażona". List amerykańskiej koszykarki aresztowanej w Rosji

Brittney Griner, amerykańska koszykarka aresztowana w Rosji w lutym, w dramatycznym apelu zwróciła się do prezydenta USA Joe Bidena z prośbą o pomoc w sprowadzeniu jej do domu. Jak przekazał „Guardianowi” przedstawiciel 31-latki, jej pismo zostało wczoraj dostarczone do Białego Domu.