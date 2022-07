Poszukiwany sadysta znęcający się nad kotem!

Wykopowicze, pomóżcie znaleźć chorego sadystę, który znęca się nad kotem. Przywiązał biednego zwierzaka kablem od suszarki za przednią i tylną łapę, wielokrotnie go przy tym bijąc! A to wszystko dlatego, że go „wk*rwił”… Brak słów na takie bestialstwo! Link do instagrama DIOZu.