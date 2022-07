Olbrzymie protesty rolników w Holandii. 30% gospodarstw do likwidacji.

Tamtejszy mininister środowiska chce o 70% ograniczyć emisję tlenku azotu i amoniaku. Żąda od rolników, by likwidowali gospodarstwa (30% gospodarstw do likwidacji). Ci, którzy zgodzą się na odszkodowania muszą jednak złożyć deklarację, że nigdy nie wrócą do rolniczej profesji.