Ministerstwo Rodziny rozdaje miliony dla organizacji katolickich

Znalazłem na Monitorze Polskim listę jednostek, którym Ministerstwo Rodziny przekazało dotacje. Stowarzyszeń, które dostały granty jest około 500. Zyskały one łącznie 65 milionów złotych z ministerstwa. Co najmniej 9 milionów złotych trafiło do organizacji powiązanych z Kościołem Katolickim