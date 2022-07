Szklany skywalk w koronach drzew - Stezka Valaška

Stezka Valaška w Czechach to ścieżka w koronach drzew, znajdująca się na Przełęczy Pustevny w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Na końcu znajduje się szklany skywalk, czeka tu też dodatkowa atrakcja - wiszący most niczym w Himalajach. Można się tu zmierzyć ze swoimi lękami, a most potrafi się rozbujać.