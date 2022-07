Złoty leży na deskach. Dolar najsilniejszy od 2000 r.

We wtorek złoty mocno osłabia się wobec amerykańskiej waluty - ok. godz. 16.20 kurs USD/PLN rośnie o 2,8 proc. do 4,64, amerykański dolar jest najdroższy od 2000 r. Kluczowa dla polskiej waluty będzie decyzja RPP oraz sygnały płynące ze strony Rady i prezesa NBP.