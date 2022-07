Rosyjska Duma zagroziła USA. Łupem ma być Alaska

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin grozi teraz odebraniem Alaski Stanom Zjednoczonym, ponieważ, podobnie jak Ukraina, jest to ziemia przodków Rosji. „Ameryka powinna zawsze pamiętać o Alasce… Musi pamiętać, że my też mamy coś do odzyskania”