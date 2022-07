Ceny prądu dla domów w PGNiG rosną o 400%

Ceny prądu dla gospodarstw domowych w ofercie PGNiG wzrosły do 1,70 zł/kWh, a to jeszcze nie koniec. Do 35 zł miesięcznie państwowy gigant podniósł opłatę handlową. Łączne realny koszty dla przeciętnej rodziny wzrosną więc za 120 do 380 zł miesięcznie.