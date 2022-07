Mimo słabej złotówki od 13 czerwca cena baryłki ropy w złotówkach spadła o 9.4%

13 czerwca baryłka ropy kosztowała 122.23 USD, co po ówczesnym kursie dawało 546.37 PLN, obecnie ropa kosztuje 104.59 USD, co po aktualnym kursie daje 492.62 PLN, oznacza to spadek o 9.4%. Wczoraj natomiast baryłka ropy po przewalutowaniu kosztowała 466.07 PLN, przedwczoraj 483.79 PLN.