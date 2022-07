Apel państw o usunięcie Rosjan i Białorusinów ze sportu. Już drugi

Państwa zachodnie po raz kolejny apelują o to, by rosyjscy i białoruscy zawodnicy zostali wyrzuceni z międzynarodowych zawodów sportowych. Światowy związek ostatnio odwiesił drużynę rosyjskich bobsleistów, a białoruskie kluby piłkarskie spokojnie grają w eliminacjach do europejskich pucharów.