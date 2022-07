Wyhamował ciężarówkę na A2 - wzięli go w kleszcze

Wzięli go w kleszcze - nie zadzieraj z kierowcami ciężarówek. Autostrada A2 - ok Rzepina. Wyprzedzające się ciężarówki i kierowca Peugeota, który postanowił ukarać kierowce za długie wyprzedzanie. Nie spodziewał się jednak takiego obrotu sprawy. Kierowcy ciężarówek wzięli go w kleszcze...