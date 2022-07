Program dopłat do węgla to fikcja? Sprzedawcy opału ujawniają prawdę

Przedstawiciele rządu chwalą się głośno przeforsowaną ustawą o dopłatach do węgla i sprzedaży dotowanego paliwa. Problem w tym, że nie ma chętnych do udziału w programie. Nie zamierzamy przez wiele miesięcy kredytować rządu. Niech sami dopłacają kupującym do tony węgla, a nie robią to na nasz koszt